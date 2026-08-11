Ціна Bad Rudi (BADRUDI)
Поточна ціна Bad Rudi (BADRUDI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BADRUDI до USD становить $ 0 за BADRUDI.
Bad Rudi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 946,97, з циркуляційною пропозицією у 999,93M BADRUDI. Протягом останніх 24 годин BADRUDI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00160826, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці BADRUDI змінився на -- за останню годину та на -1,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація Bad Rudi — $ 13,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BADRUDI — 999,93M, зі загальною пропозицією 999927754.175059. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,95K.
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-1,91%
-1,91%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bad Rudi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bad Rudi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bad Rudi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bad Rudi до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10,25%
|60 днів
|$ 0
|+0,90%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна Bad Rudi потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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На якій блокчейн-мережі працює Bad Rudi?
Bad Rudi працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.
Яка зараз ціна BADRUDI?
Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на --% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.
До якої категорії належить Bad Rudi?
Bad Rudi належить до категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти BADRUDI зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.
Яка ринкова капіталізація Bad Rudi?
Його ринкова капіталізація становить ₴614786.2871645563680000, що ставить актив на #9531 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.
Скільки токенів BADRUDI зараз знаходиться в обігу?
У обігу на ринку перебуває 999927754.175059 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.
Наскільки активно торгували Bad Rudi сьогодні?
За останню добу BADRUDI згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.
Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?
Протягом останніх 24 годин Bad Rudi коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
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