Сьогоднішня ціна Bad Rudi

Поточна ціна Bad Rudi (BADRUDI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BADRUDI до USD становить $ 0 за BADRUDI.

Bad Rudi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 946,97, з циркуляційною пропозицією у 999,93M BADRUDI. Протягом останніх 24 годин BADRUDI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00160826, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BADRUDI змінився на -- за останню годину та на -1,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bad Rudi (BADRUDI)

Ринкова капіталізація $ 13,95K$ 13,95K $ 13,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,95K$ 13,95K $ 13,95K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 927 754,175059 999 927 754,175059 999 927 754,175059

Поточна ринкова капіталізація Bad Rudi — $ 13,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BADRUDI — 999,93M, зі загальною пропозицією 999927754.175059. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,95K.