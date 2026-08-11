Сьогоднішня ціна Bad Idea AI

Поточна ціна Bad Idea AI (BAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAD до USD становить $ 0 за BAD.

Bad Idea AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 455,783, з циркуляційною пропозицією у 684.79T BAD. Протягом останніх 24 годин BAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BAD змінився на +0.11% за останню годину та на +5.79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bad Idea AI (BAD)

Ринкова капіталізація $ 455.78K$ 455.78K $ 455.78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 552.09K$ 552.09K $ 552.09K Циркуляційне постачання 684.79T 684.79T 684.79T Загальна пропозиція 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

Поточна ринкова капіталізація Bad Idea AI — $ 455.78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAD — 684.79T, зі загальною пропозицією 829474084319129.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 552.09K.