Сьогоднішня ціна Bad Credit Coin

Поточна ціна Bad Credit Coin (BCC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BCC до USD становить $ 0 за BCC.

Bad Credit Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,960, з циркуляційною пропозицією у 1.68B BCC. Протягом останніх 24 годин BCC торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BCC змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bad Credit Coin (BCC)

Ринкова капіталізація $ 23.96K$ 23.96K $ 23.96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42.79K$ 42.79K $ 42.79K Циркуляційне постачання 1.68B 1.68B 1.68B Загальна пропозиція 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176

Поточна ринкова капіталізація Bad Credit Coin — $ 23.96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BCC — 1.68B, зі загальною пропозицією 2999984005.519176. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42.79K.