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Поточна ціна Bad At Trading сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SOBAT становить 305 078 USD. Відстежуйте оновлення цін SOBAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Bad At Trading сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SOBAT становить 305 078 USD. Відстежуйте оновлення цін SOBAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SOBAT

Інформація про ціну SOBAT

Що таке SOBAT

Офіційний вебсайт SOBAT

Токеноміка SOBAT

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Ціна Bad At Trading (SOBAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SOBAT до USD:

$0,00033124
$0,00033124$0,00033124
+0,17%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Bad At Trading (SOBAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:16:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Bad At Trading

Поточна ціна Bad At Trading (SOBAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOBAT до USD становить $ 0 за SOBAT.

Bad At Trading наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 305 078, з циркуляційною пропозицією у 999,87M SOBAT. Протягом останніх 24 годин SOBAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOBAT змінився на -4,32% за останню годину та на -6,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,57K.

Ринкова інформація щодо Bad At Trading (SOBAT)

$ 305,08K
$ 305,08K$ 305,08K

$ 4,57K
$ 4,57K$ 4,57K

$ 305,08K
$ 305,08K$ 305,08K

999,87M
999,87M 999,87M

999 870 885,784107
999 870 885,784107 999 870 885,784107

Поточна ринкова капіталізація Bad At Trading — $ 305,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,57K. Циркуляційна пропозиція SOBAT — 999,87M, зі загальною пропозицією 999870885.784107. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 305,08K.

Історія ціни Bad At Trading у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4,32%

+6,14%

-6,83%

-6,83%

Історія ціни Bad At Trading (SOBAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bad At Trading до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bad At Trading до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bad At Trading до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bad At Trading до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,14%
30 днів$ 0+39,68%
60 днів$ 0+275,83%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Bad At Trading

Прогноз ціни Bad At Trading (SOBAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SOBAT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Bad At Trading (SOBAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Bad At Trading потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Bad At Trading у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SOBAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Bad At Trading.

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Ресурс Bad At Trading (SOBAT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Bad At Trading

Яка зараз ціна Bad At Trading?

Bad At Trading торгується по ₴, що відображає зміну ціни на 6.14% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг SOBAT?

З ринковою капіталізацією ₴13447922.44592112320000, SOBAT займає #4177 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів Bad At Trading генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість SOBAT?

На відкритому ринку обігується 999870885.784107 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Bad At Trading коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як Bad At Trading порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на SOBAT?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться SOBAT у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про Bad At Trading

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:16:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Bad At Trading (SOBAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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DAPPOS

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$0,50714
$0,50714$0,50714

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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