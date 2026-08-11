Сьогоднішня ціна Bad At Trading

Поточна ціна Bad At Trading (SOBAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOBAT до USD становить $ 0 за SOBAT.

Bad At Trading наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 305 078, з циркуляційною пропозицією у 999,87M SOBAT. Протягом останніх 24 годин SOBAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOBAT змінився на -4,32% за останню годину та на -6,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,57K.

Ринкова інформація щодо Bad At Trading (SOBAT)

Ринкова капіталізація $ 305,08K$ 305,08K $ 305,08K Обсяг (за 24 год) $ 4,57K$ 4,57K $ 4,57K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 305,08K$ 305,08K $ 305,08K Циркуляційне постачання 999,87M 999,87M 999,87M Загальна пропозиція 999 870 885,784107 999 870 885,784107 999 870 885,784107

Поточна ринкова капіталізація Bad At Trading — $ 305,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,57K. Циркуляційна пропозиція SOBAT — 999,87M, зі загальною пропозицією 999870885.784107. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 305,08K.