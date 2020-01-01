Токеноміка BaconDAO (BACON) Дізнайтеся ключову інформацію про BaconDAO (BACON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BaconDAO (BACON) BaconDAO (BACON) is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for collaborative learning and investing in Cryptocurrencies. The mission of the organization is to create the largest and most knowledgeable Crypto community, harnessing its group knowledge to help members learn and profit from Cryptocurrencies. BACON token holders have access to its membership content such as daily IDO s, Bitcoin and Altcoin Technical Analysis, Educational curriculum, Alpha s, NFTs and private sale deals. BACON is the governance token which will allow members to vote on the content and deals offered in the community. BaconDAO plans to build a NFT launchpad with NFT Tickets representing vested private sale tokens. BaconDAO will use the power of a Decentralized Autonomous Organization (DAO) to amass the largest community and simultaneously improve the group’s content, services, and investment opportunities. Офіційний вебсайт: https://bacondao.com/ Купити BACON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BaconDAO (BACON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BaconDAO (BACON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 50,20K $ 50,20K $ 50,20K Історичний максимум: $ 0,489454 $ 0,489454 $ 0,489454 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00025099 $ 0,00025099 $ 0,00025099 Дізнайтеся більше про ціну BaconDAO (BACON)

Токеноміка BaconDAO (BACON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BaconDAO (BACON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BACON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BACON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BACON, досліджуйте ціну токена BACON в реальному часі!

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