Сьогоднішня ціна BaconDAO (BACON)

Поточна ціна BaconDAO (BACON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BACON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BaconDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD

- зміна ціни BaconDAO протягом дня — -14.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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