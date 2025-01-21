Ціна BaconDAO (BACON)
Поточна ціна BaconDAO (BACON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BACON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BaconDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.87K USD
- зміна ціни BaconDAO протягом дня — -14.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BaconDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BaconDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BaconDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BaconDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.15%
|30 днів
|$ 0
|-26.22%
|60 днів
|$ 0
|+27.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BaconDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-14.15%
-31.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BaconDAO (BACON) is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for collaborative learning and investing in Cryptocurrencies. The mission of the organization is to create the largest and most knowledgeable Crypto community, harnessing its group knowledge to help members learn and profit from Cryptocurrencies. BACON token holders have access to its membership content such as daily IDO s, Bitcoin and Altcoin Technical Analysis, Educational curriculum, Alpha s, NFTs and private sale deals. BACON is the governance token which will allow members to vote on the content and deals offered in the community. BaconDAO plans to build a NFT launchpad with NFT Tickets representing vested private sale tokens. BaconDAO will use the power of a Decentralized Autonomous Organization (DAO) to amass the largest community and simultaneously improve the group’s content, services, and investment opportunities.
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