Сьогоднішня ціна Backstage Pass Notes (NOTES)

Поточна ціна Backstage Pass Notes (NOTES) сьогодні становить 0.0040751 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOTES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Backstage Pass Notes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51 USD

- зміна ціни Backstage Pass Notes протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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