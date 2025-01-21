Ціна Backstage Pass Notes (NOTES)
Поточна ціна Backstage Pass Notes (NOTES) сьогодні становить 0.0040751 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOTES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backstage Pass Notes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51 USD
- зміна ціни Backstage Pass Notes протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backstage Pass Notes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Backstage Pass Notes до USD становила $ -0.0002556848.
За останні 60 днів зміна ціни Backstage Pass Notes до USD становила $ -0.0019774671.
За останні 90 днів зміна ціни Backstage Pass Notes до USD становила $ -0.003519201213107502.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0002556848
|-6.27%
|60 днів
|$ -0.0019774671
|-48.52%
|90 днів
|$ -0.003519201213107502
|-46.34%
Останній аналіз цін Backstage Pass Notes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOTES is the utility token powering the ANote Backstage Pass, the premium loyalty program of the ANote Music platform. The ANote Music platform is a marketplace where you can effortlessly earn royalties from some of the worlds most famous music. As you receive music royalties on a daily basis & use the ANote Music network, you will earn NOTES, unlocking higher tiers in the Backstage Pass loyalty program. As a you scale your royalties portfolio, your NOTES scales too. Designed to support both community members and music rights owners, NOTES bridges the gap between Web3 and Web2 technologies, creating a smooth connection that unlocks endless opportunities in the realm of music royalties.
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