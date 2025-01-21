Ціна Backed Tesla (BTSLA)
Поточна ціна Backed Tesla (BTSLA) сьогодні становить 426.57 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTSLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed Tesla:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Backed Tesla протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed Tesla до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Backed Tesla до USD становила $ +4.8034767990.
За останні 60 днів зміна ціни Backed Tesla до USD становила $ +109.7637980040.
За останні 90 днів зміна ціни Backed Tesla до USD становила $ +208.80.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +4.8034767990
|+1.13%
|60 днів
|$ +109.7637980040
|+25.73%
|90 днів
|$ +208.80
|+95.88%
Останній аналіз цін Backed Tesla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+6.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed Tesla (bTSLA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bTSLA tracks the price of Tesla Inc. bTSLA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla Inc.
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