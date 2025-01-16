Сьогоднішня ціна Backed NVIDIA (BNVDA)

Поточна ціна Backed NVIDIA (BNVDA) сьогодні становить 134.28 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Backed NVIDIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.54 USD

- зміна ціни Backed NVIDIA протягом дня — +2.30%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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