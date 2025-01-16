Ціна Backed NVIDIA (BNVDA)
Поточна ціна Backed NVIDIA (BNVDA) сьогодні становить 134.28 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed NVIDIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.54 USD
- зміна ціни Backed NVIDIA протягом дня — +2.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed NVIDIA до USD становила $ +3.02.
За останні 30 днів зміна ціни Backed NVIDIA до USD становила $ +2.5111434240.
За останні 60 днів зміна ціни Backed NVIDIA до USD становила $ -7.2912965760.
За останні 90 днів зміна ціни Backed NVIDIA до USD становила $ -4.64.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3.02
|+2.30%
|30 днів
|$ +2.5111434240
|+1.87%
|60 днів
|$ -7.2912965760
|-5.42%
|90 днів
|$ -4.64
|-3.34%
Останній аналіз цін Backed NVIDIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+2.30%
-4.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed NVIDIA (bNVDA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bNVDA tracks the price of NVIDIA Corp. bNVDA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA
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