Ціна Backed NIU Technologies (BNIU)
Поточна ціна Backed NIU Technologies (BNIU) сьогодні становить 1.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BNIU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed NIU Technologies:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Backed NIU Technologies протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BNIU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BNIU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed NIU Technologies до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Backed NIU Technologies до USD становила $ +0.1511364500.
За останні 60 днів зміна ціни Backed NIU Technologies до USD становила $ +0.1167597500.
За останні 90 днів зміна ціни Backed NIU Technologies до USD становила $ -0.68.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +0.1511364500
|+7.95%
|60 днів
|$ +0.1167597500
|+6.15%
|90 днів
|$ -0.68
|-26.35%
Останній аналіз цін Backed NIU Technologies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+11.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Backed brings real-world assets (RWAs) such as stocks or ETFs to blockchain rails. For example, our product bNIU is a tracker certificate issued that tracks the price of the Niu Technologies stock What makes your project unique? Backed issues permissionless tokens (bTokens) that represent ownership of structured products. Backed tokens are 1:1 backed by the underlying assets, held by Swiss third-party custodians, and are bankruptcy remote book-entry securities. History of your project. Backed was incorporated in 2021 in Switzerland due to the regulatory clarity the Swiss DLT Act provided to the project. Backed released its first tokenized product on Ethereum in early Q1 2023. Backed now supports issuance and redemption on many different blockchains. What’s next for your project? Backed is working to create the standard for tokenization with a network of protocols benefitting from RWAs on-chain. What can your token be used for? Backed enables clients to access sustainable, low-risk yields while keeping their funds entirely on-chain. There is no need to go through TradFi onboarding processes or off-ramp crypto to fiat. bTokens are utilized by the likes of Gnosis, Angle Protocol, Ribbon Finance, Aragon, and Blueberry to name a few. Disclaimer: Backed DOES NOT sell its tokens to U.S. Persons or for the account or benefit of U.S. Persons, and tokens are not marketed, offered, or solicited in the U.S. or in any other prohibited jurisdiction. For a full list of prohibited and restricted countries and review of legal documentation, please visit https://www.backedassets.fi/legal-documentation
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BNIU до AUD
A$3.04
|1 BNIU до GBP
￡1.539
|1 BNIU до EUR
€1.824
|1 BNIU до USD
$1.9
|1 BNIU до MYR
RM8.493
|1 BNIU до TRY
₺67.621
|1 BNIU до JPY
¥294.709
|1 BNIU до RUB
₽191.881
|1 BNIU до INR
₹164.198
|1 BNIU до IDR
Rp31,147.536
|1 BNIU до PHP
₱110.941
|1 BNIU до EGP
￡E.95.589
|1 BNIU до BRL
R$11.457
|1 BNIU до CAD
C$2.736
|1 BNIU до BDT
৳231.667
|1 BNIU до NGN
₦2,950.301
|1 BNIU до UAH
₴80.237
|1 BNIU до VES
Bs102.6
|1 BNIU до PKR
Rs529.834
|1 BNIU до KZT
₸1,007.95
|1 BNIU до THB
฿64.6
|1 BNIU до TWD
NT$62.073
|1 BNIU до CHF
Fr1.71
|1 BNIU до HKD
HK$14.782
|1 BNIU до MAD
.د.م19.038