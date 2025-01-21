Ціна Backed MicroStrategy (BMSTR)
Поточна ціна Backed MicroStrategy (BMSTR) сьогодні становить 396.5 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BMSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed MicroStrategy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Backed MicroStrategy протягом дня — +8.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BMSTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BMSTR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed MicroStrategy до USD становила $ +29.5.
За останні 30 днів зміна ціни Backed MicroStrategy до USD становила $ +85.0666563500.
За останні 60 днів зміна ціни Backed MicroStrategy до USD становила $ -49.7632083000.
За останні 90 днів зміна ціни Backed MicroStrategy до USD становила $ +177.45.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +29.5
|+8.04%
|30 днів
|$ +85.0666563500
|+21.45%
|60 днів
|$ -49.7632083000
|-12.55%
|90 днів
|$ +177.45
|+81.01%
Останній аналіз цін Backed MicroStrategy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+8.04%
+20.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed MicroStrategy (bMSTR) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSTR tracks the price of MicroStrategy Inc. bMSTR is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of MicroStrategy Inc.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BMSTR до AUD
A$634.4
|1 BMSTR до GBP
￡321.165
|1 BMSTR до EUR
€380.64
|1 BMSTR до USD
$396.5
|1 BMSTR до MYR
RM1,772.355
|1 BMSTR до TRY
₺14,111.435
|1 BMSTR до JPY
¥61,501.115
|1 BMSTR до RUB
₽40,042.535
|1 BMSTR до INR
₹34,265.53
|1 BMSTR до IDR
Rp6,499,998.96
|1 BMSTR до PHP
₱23,151.635
|1 BMSTR до EGP
￡E.19,947.915
|1 BMSTR до BRL
R$2,390.895
|1 BMSTR до CAD
C$570.96
|1 BMSTR до BDT
৳48,345.245
|1 BMSTR до NGN
₦615,681.235
|1 BMSTR до UAH
₴16,744.195
|1 BMSTR до VES
Bs21,411
|1 BMSTR до PKR
Rs110,567.99
|1 BMSTR до KZT
₸210,343.25
|1 BMSTR до THB
฿13,481
|1 BMSTR до TWD
NT$12,953.655
|1 BMSTR до CHF
Fr356.85
|1 BMSTR до HKD
HK$3,084.77
|1 BMSTR до MAD
.د.م3,972.93