Ціна Backed Microsoft (BMSFT)
Поточна ціна Backed Microsoft (BMSFT) сьогодні становить 429.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BMSFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed Microsoft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Backed Microsoft протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BMSFT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BMSFT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed Microsoft до USD становила $ -0.005.
За останні 30 днів зміна ціни Backed Microsoft до USD становила $ -7.5449215800.
За останні 60 днів зміна ціни Backed Microsoft до USD становила $ +15.7260517470.
За останні 90 днів зміна ціни Backed Microsoft до USD становила $ +1.415.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.005
|-0.00%
|30 днів
|$ -7.5449215800
|-1.75%
|60 днів
|$ +15.7260517470
|+3.67%
|90 днів
|$ +1.415
|+0.33%
Останній аналіз цін Backed Microsoft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-0.00%
+3.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed Microsoft (bMSFT) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSFT tracks the price of Microsoft Corp. bMSFT is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Microsoft Corp.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BMSFT до AUD
A$686.448
|1 BMSFT до GBP
￡347.5143
|1 BMSFT до EUR
€411.8688
|1 BMSFT до USD
$429.03
|1 BMSFT до MYR
RM1,917.7641
|1 BMSFT до TRY
₺15,269.1777
|1 BMSFT до JPY
¥66,546.8433
|1 BMSFT до RUB
₽43,327.7397
|1 BMSFT до INR
₹37,076.7726
|1 BMSFT до IDR
Rp7,033,277.5632
|1 BMSFT до PHP
₱25,051.0617
|1 BMSFT до EGP
￡E.21,584.4993
|1 BMSFT до BRL
R$2,587.0509
|1 BMSFT до CAD
C$617.8032
|1 BMSFT до BDT
৳52,311.6279
|1 BMSFT до NGN
₦666,193.4937
|1 BMSFT до UAH
₴18,117.9369
|1 BMSFT до VES
Bs23,167.62
|1 BMSFT до PKR
Rs119,639.3058
|1 BMSFT до KZT
₸227,600.415
|1 BMSFT до THB
฿14,587.02
|1 BMSFT до TWD
NT$14,016.4101
|1 BMSFT до CHF
Fr386.127
|1 BMSFT до HKD
HK$3,337.8534
|1 BMSFT до MAD
.د.م4,298.8806