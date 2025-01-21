Сьогоднішня ціна Backed GameStop Corp (BGME)

Поточна ціна Backed GameStop Corp (BGME) сьогодні становить 27.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BGME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Backed GameStop Corp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Backed GameStop Corp протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BGME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BGME.