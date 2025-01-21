Ціна Backed GameStop Corp (BGME)
Поточна ціна Backed GameStop Corp (BGME) сьогодні становить 27.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BGME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed GameStop Corp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Backed GameStop Corp протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed GameStop Corp до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Backed GameStop Corp до USD становила $ -2.1442951820.
За останні 60 днів зміна ціни Backed GameStop Corp до USD становила $ -0.3488849370.
За останні 90 днів зміна ціни Backed GameStop Corp до USD становила $ +6.67.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ -2.1442951820
|-7.78%
|60 днів
|$ -0.3488849370
|-1.26%
|90 днів
|$ +6.67
|+31.98%
Останній аналіз цін Backed GameStop Corp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
-11.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed GameStop (bGME) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGME tracks the price of GameStop Corp. bGME is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of GameStop.
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RM123.0591
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₽2,780.2547
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₹2,379.1426
|1 BGME до IDR
Rp451,311.4032
|1 BGME до PHP
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￡E.1,385.0343
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R$166.0059
|1 BGME до CAD
C$39.6432
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৳3,356.7329
|1 BGME до NGN
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