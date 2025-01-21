Сьогоднішня ціна Backed Coinbase Global (BCOIN)

Поточна ціна Backed Coinbase Global (BCOIN) сьогодні становить 295.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Backed Coinbase Global:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.49 USD

- зміна ціни Backed Coinbase Global протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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