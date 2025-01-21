Ціна Backed Coinbase Global (BCOIN)
Поточна ціна Backed Coinbase Global (BCOIN) сьогодні становить 295.48 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed Coinbase Global:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.49 USD
- зміна ціни Backed Coinbase Global протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BCOIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BCOIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed Coinbase Global до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Backed Coinbase Global до USD становила $ +17.7790611480.
За останні 60 днів зміна ціни Backed Coinbase Global до USD становила $ -22.6496943720.
За останні 90 днів зміна ціни Backed Coinbase Global до USD становила $ +81.76.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +17.7790611480
|+6.02%
|60 днів
|$ -22.6496943720
|-7.66%
|90 днів
|$ +81.76
|+38.26%
Останній аналіз цін Backed Coinbase Global: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+14.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Backed brings real-world assets (RWAs) such as stocks or ETFs to blockchain rails. For example, our product bCOIN is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bCOIN tracks the price of Coinbase Global Inc. and it is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase. What makes your project unique? Backed issues permissionless tokens (bTokens) that represent ownership of structured products. Backed tokens are 1:1 backed by the underlying assets, held by Swiss third-party custodians, and are bankruptcy remote book-entry securities. History of your project. Backed was incorporated in 2021 in Switzerland due to the regulatory clarity the Swiss DLT Act provided to the project. Backed released its first tokenized product on Ethereum in early Q1 2023. Backed now supports issuance and redemption on many different blockchains. What’s next for your project? Backed is working to create the standard for tokenization with a network of protocols benefitting from RWAs on-chain. What can your token be used for? Backed enables clients to access sustainable, low-risk yields while keeping their funds entirely on-chain. There is no need to go through TradFi onboarding processes or off-ramp crypto to fiat. bTokens are utilized by the likes of Gnosis, Angle Protocol, Ribbon Finance, Aragon, and Blueberry to name a few. Disclaimer: bC3 is not licensed by or affiliated to Coinbase Global Inc., and it bears no responsibility to it. Backed DOES NOT sell its tokens to U.S. Persons or for the account or benefit of U.S. Persons, and tokens are not marketed, offered, or solicited in the U.S. or in any other prohibited jurisdiction. For a full list of prohibited and restricted countries and review of legal documentation, please visit https://www.backedassets.fi/legal-documentation
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BCOIN до AUD
A$472.768
|1 BCOIN до GBP
￡239.3388
|1 BCOIN до EUR
€283.6608
|1 BCOIN до USD
$295.48
|1 BCOIN до MYR
RM1,320.7956
|1 BCOIN до TRY
₺10,516.1332
|1 BCOIN до JPY
¥45,831.9028
|1 BCOIN до RUB
₽29,840.5252
|1 BCOIN до INR
₹25,535.3816
|1 BCOIN до IDR
Rp4,843,933.6512
|1 BCOIN до PHP
₱17,253.0772
|1 BCOIN до EGP
￡E.14,865.5988
|1 BCOIN до BRL
R$1,781.7444
|1 BCOIN до CAD
C$425.4912
|1 BCOIN до BDT
৳36,027.8764
|1 BCOIN до NGN
₦458,818.3892
|1 BCOIN до UAH
₴12,478.1204
|1 BCOIN до VES
Bs15,955.92
|1 BCOIN до PKR
Rs82,397.5528
|1 BCOIN до KZT
₸156,752.14
|1 BCOIN до THB
฿10,046.32
|1 BCOIN до TWD
NT$9,653.3316
|1 BCOIN до CHF
Fr265.932
|1 BCOIN до HKD
HK$2,298.8344
|1 BCOIN до MAD
.د.م2,960.7096