Сьогоднішня ціна Backed Alphabet Class A (BGOOGL)

Поточна ціна Backed Alphabet Class A (BGOOGL) сьогодні становить 195.98 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BGOOGL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Backed Alphabet Class A:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Backed Alphabet Class A протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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