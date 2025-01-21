Ціна Backed Alphabet Class A (BGOOGL)
Поточна ціна Backed Alphabet Class A (BGOOGL) сьогодні становить 195.98 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BGOOGL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backed Alphabet Class A:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Backed Alphabet Class A протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backed Alphabet Class A до USD становила $ +0.02.
За останні 30 днів зміна ціни Backed Alphabet Class A до USD становила $ +4.5769561160.
За останні 60 днів зміна ціни Backed Alphabet Class A до USD становила $ +33.3224598020.
За останні 90 днів зміна ціни Backed Alphabet Class A до USD становила $ +30.86.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02
|+0.01%
|30 днів
|$ +4.5769561160
|+2.34%
|60 днів
|$ +33.3224598020
|+17.00%
|90 днів
|$ +30.86
|+18.69%
Останній аналіз цін Backed Alphabet Class A: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+0.01%
+2.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Backed Alphabet Class A (bGOOGL) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGOOGL tracks the price of Alphabet Inc. Class A Common Stock. bGOOGL is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A Common Stock.
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