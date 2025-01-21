Ціна Backbone staked OSMO (BOSMO)
Поточна ціна Backbone staked OSMO (BOSMO) сьогодні становить 0.428444 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOSMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backbone staked OSMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83 USD
- зміна ціни Backbone staked OSMO протягом дня — -2.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.0093597975444481.
За останні 30 днів зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.0393055382.
За останні 60 днів зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.1091519786.
За останні 90 днів зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.1168629846444653.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0093597975444481
|-2.13%
|30 днів
|$ -0.0393055382
|-9.17%
|60 днів
|$ -0.1091519786
|-25.47%
|90 днів
|$ -0.1168629846444653
|-21.43%
Останній аналіз цін Backbone staked OSMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.02%
-2.13%
-9.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.
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