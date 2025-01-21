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Ціна Backbone staked OSMO (BOSMO)

USD

Графік ціни Backbone staked OSMO (BOSMO) в реальному часі

$0.428444
$0.428444$0.428444
-2.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Backbone staked OSMO (BOSMO)

Поточна ціна Backbone staked OSMO (BOSMO) сьогодні становить 0.428444 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOSMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Backbone staked OSMO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83 USD
- зміна ціни Backbone staked OSMO протягом дня — -2.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Backbone staked OSMO (BOSMO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.0093597975444481.
За останні 30 днів зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.0393055382.
За останні 60 днів зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.1091519786.
За останні 90 днів зміна ціни Backbone staked OSMO до USD становила $ -0.1168629846444653.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0093597975444481-2.13%
30 днів$ -0.0393055382-9.17%
60 днів$ -0.1091519786-25.47%
90 днів$ -0.1168629846444653-21.43%

Аналіз цін Backbone staked OSMO (BOSMO)

Останній аналіз цін Backbone staked OSMO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.428842
$ 0.428842$ 0.428842

$ 0.476453
$ 0.476453$ 0.476453

$ 0.976928
$ 0.976928$ 0.976928

-1.02%

-2.13%

-9.66%

Ринкова інформація Backbone staked OSMO (BOSMO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

0.00
0.00 0.00

Що таке Backbone staked OSMO ( BOSMO)

This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.

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Ресурс Backbone staked OSMO (BOSMO)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

BOSMO до місцевих валют

1 BOSMO до AUD
A$0.6855104
1 BOSMO до GBP
0.34703964
1 BOSMO до EUR
0.41130624
1 BOSMO до USD
$0.428444
1 BOSMO до MYR
RM1.91514468
1 BOSMO до TRY
15.24832196
1 BOSMO до JPY
¥66.45594884
1 BOSMO до RUB
43.26855956
1 BOSMO до INR
37.02613048
1 BOSMO до IDR
Rp7,023.67100736
1 BOSMO до PHP
25.01684516
1 BOSMO до EGP
￡E.21.55501764
1 BOSMO до BRL
R$2.58351732
1 BOSMO до CAD
C$0.61695936
1 BOSMO до BDT
52.24017692
1 BOSMO до NGN
665.28355876
1 BOSMO до UAH
18.09319012
1 BOSMO до VES
Bs23.135976
1 BOSMO до PKR
Rs119.47589384
1 BOSMO до KZT
227.289542
1 BOSMO до THB
฿14.567096
1 BOSMO до TWD
NT$13.99726548
1 BOSMO до CHF
Fr0.3855996
1 BOSMO до HKD
HK$3.33329432
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