Сьогоднішня ціна Backbone staked OSMO (BOSMO)

Поточна ціна Backbone staked OSMO (BOSMO) сьогодні становить 0.428444 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOSMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Backbone staked OSMO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83 USD

- зміна ціни Backbone staked OSMO протягом дня — -2.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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