Інформація щодо ціни Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,14607 $ 0,14607 $ 0,14607 Мін. за 24 год $ 0,151345 $ 0,151345 $ 0,151345 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,14607$ 0,14607 $ 0,14607 Макс. за 24 год $ 0,151345$ 0,151345 $ 0,151345 Рекордний максимум $ 2,21$ 2,21 $ 2,21 Найнижча ціна $ 0,061061$ 0,061061 $ 0,061061 Зміна ціни (за 1 год) +0,80% Зміна ціни (1 дн.) +1,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,81%

Актуальна ціна Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) становить $0,150504. За останні 24 години BLUNA торгувався між мінімумом у $ 0,14607 і максимумом у $ 0,151345, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLUNA становить $ 2,21, тоді як його історичний мінімум — $ 0,061061.

Що стосується короткострокових результатів, то BLUNA змінився на +0,80% за останню годину, +1,17% за 24 години та на +0,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Ринкова капіталізація $ 227,30K$ 227,30K $ 227,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 227,30K$ 227,30K $ 227,30K Циркуляційне постачання 1,51M 1,51M 1,51M Загальна пропозиція 1 510 241,910333 1 510 241,910333 1 510 241,910333

Поточна ринкова капіталізація Backbone Labs Staked LUNA — $ 227,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLUNA — 1,51M, зі загальною пропозицією 1510241.910333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 227,30K.