Актуальна ціна Backbone Labs Staked LUNA сьогодні становить 0,150504 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BLUNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BLUNA на MEXC вже зараз.

Докладніше про BLUNA

Інформація про ціну BLUNA

Офіційний вебсайт BLUNA

Токеноміка BLUNA

Прогноз ціни BLUNA

Ціна Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Актуальна ціна 1 BLUNA до USD:

$0,150504
$0,150504
+1,10%1D
USD
Графік ціни Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) в реальному часі
Інформація щодо ціни Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,14607
Мін. за 24 год
$ 0,151345
Макс. за 24 год

$ 0,14607
$ 0,151345
$ 2,21
$ 0,061061
+0,80%

+1,17%

+0,81%

+0,81%

Актуальна ціна Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) становить $0,150504. За останні 24 години BLUNA торгувався між мінімумом у $ 0,14607 і максимумом у $ 0,151345, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLUNA становить $ 2,21, тоді як його історичний мінімум — $ 0,061061.

Що стосується короткострокових результатів, то BLUNA змінився на +0,80% за останню годину, +1,17% за 24 години та на +0,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

$ 227,30K
--
$ 227,30K
1,51M
1 510 241,910333
Поточна ринкова капіталізація Backbone Labs Staked LUNA — $ 227,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLUNA — 1,51M, зі загальною пропозицією 1510241.910333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 227,30K.

Історія ціни Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Backbone Labs Staked LUNA до USD становила $ +0,00174252.
За останні 30 днів зміна ціни Backbone Labs Staked LUNA до USD становила $ -0,0420662894.
За останні 60 днів зміна ціни Backbone Labs Staked LUNA до USD становила $ -0,1258992448.
За останні 90 днів зміна ціни Backbone Labs Staked LUNA до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00174252+1,17%
30 днів$ -0,0420662894-27,95%
60 днів$ -0,1258992448-83,65%
90 днів$ 0--

Що таке Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Backbone Labs Staked LUNA (USD)

Скільки коштуватиме Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Backbone Labs Staked LUNA.

Перегляньте прогноз ціни Backbone Labs Staked LUNA вже зараз!

BLUNA до місцевих валют

Токеноміка Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Розуміння токеноміки Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLUNA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Скільки сьогодні коштує Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)?
Актуальна ціна BLUNA у USD становить 0,150504 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLUNA до USD?
Поточна ціна BLUNA до USD — $ 0,150504. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Backbone Labs Staked LUNA?
Ринкова капіталізація BLUNA — $ 227,30K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLUNA?
Циркуляційна пропозиція BLUNA — 1,51M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLUNA?
BLUNA досяг історичної максимальної ціни у 2,21 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLUNA?
Історична мінімальна ціна BLUNA становила 0,061061 USD.
Який обсяг торгівлі BLUNA?
Актуальний обсяг торгівлі BLUNA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BLUNA цього року?
BLUNA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLUNA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.