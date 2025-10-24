Інформація щодо ціни Back2EmploymentEducationTraining (BEET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001428 $ 0,00001428 $ 0,00001428 Мін. за 24 год $ 0,00001969 $ 0,00001969 $ 0,00001969 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001428$ 0,00001428 $ 0,00001428 Макс. за 24 год $ 0,00001969$ 0,00001969 $ 0,00001969 Рекордний максимум $ 0,00029133$ 0,00029133 $ 0,00029133 Найнижча ціна $ 0,00001217$ 0,00001217 $ 0,00001217 Зміна ціни (за 1 год) -1,63% Зміна ціни (1 дн.) -0,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,39%

Актуальна ціна Back2EmploymentEducationTraining (BEET) становить $0,00001485. За останні 24 години BEET торгувався між мінімумом у $ 0,00001428 і максимумом у $ 0,00001969, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BEET становить $ 0,00029133, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001217.

Що стосується короткострокових результатів, то BEET змінився на -1,63% за останню годину, -0,21% за 24 години та на -4,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Ринкова капіталізація $ 14,50K$ 14,50K $ 14,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,50K$ 14,50K $ 14,50K Циркуляційне постачання 961,95M 961,95M 961,95M Загальна пропозиція 961 950 122,614959 961 950 122,614959 961 950 122,614959

Поточна ринкова капіталізація Back2EmploymentEducationTraining — $ 14,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEET — 961,95M, зі загальною пропозицією 961950122.614959. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,50K.