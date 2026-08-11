Яка зараз ціна Bachi on Base?

Живуча ціна Bachi on Base (BACHI) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Bachi on Base позиціонується на ринку?

Наразі Bachi on Base займає #8148 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1193341.23226183680000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу BACHI?

Обсяг токенів у обігу BACHI становить 689926765.9086995 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Bachi on Base за останню добу?

За останню добу Bachi on Base торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Bachi on Base віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Bachi on Base досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.1460983444138469280000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують BACHI?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Bachi on Base?

Поточне зміщення ціни на -2.78% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Base Native. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.