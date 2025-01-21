Ціна BAC Games (BACGAMES)
Поточна ціна BAC Games (BACGAMES) сьогодні становить 0.00392492 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BACGAMES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BAC Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.94K USD
- зміна ціни BAC Games протягом дня — -15.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BAC Games до USD становила $ -0.000711033358498879.
За останні 30 днів зміна ціни BAC Games до USD становила $ -0.0023260885.
За останні 60 днів зміна ціни BAC Games до USD становила $ +0.0014768033.
За останні 90 днів зміна ціни BAC Games до USD становила $ +0.001526733109774366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000711033358498879
|-15.33%
|30 днів
|$ -0.0023260885
|-59.26%
|60 днів
|$ +0.0014768033
|+37.63%
|90 днів
|$ +0.001526733109774366
|+63.66%
Останній аналіз цін BAC Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.41%
-15.33%
-46.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BAC Games is the first Web3 game platform on Blast (blast.io), and will cover a diverse array of thrilling games. Being the first game in the series, BAC (Blast Auto Club) is a relaxing and entertaining HTML5 club racing game.
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|1 BACGAMES до AUD
A$0.006279872
|1 BACGAMES до GBP
￡0.0031791852
|1 BACGAMES до EUR
€0.0037679232
|1 BACGAMES до USD
$0.00392492
|1 BACGAMES до MYR
RM0.0175443924
|1 BACGAMES до TRY
₺0.1396879028
|1 BACGAMES до JPY
¥0.6087943412
|1 BACGAMES до RUB
₽0.3963776708
|1 BACGAMES до INR
₹0.3391915864
|1 BACGAMES до IDR
Rp64.3429405248
|1 BACGAMES до PHP
₱0.2291760788
|1 BACGAMES до EGP
￡E.0.1974627252
|1 BACGAMES до BRL
R$0.0236672676
|1 BACGAMES до CAD
C$0.0056518848
|1 BACGAMES до BDT
৳0.4785654956
|1 BACGAMES до NGN
₦6.0945765268
|1 BACGAMES до UAH
₴0.1657493716
|1 BACGAMES до VES
Bs0.21194568
|1 BACGAMES до PKR
Rs1.0945031912
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₸2.08217006
|1 BACGAMES до THB
฿0.13344728
|1 BACGAMES до TWD
NT$0.1282271364
|1 BACGAMES до CHF
Fr0.003532428
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HK$0.0305358776
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