Інформація щодо ціни BabyUnicorn (BABYU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,58% Зміна ціни (1 дн.) -17,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,28%

Актуальна ціна BabyUnicorn (BABYU) становить --. За останні 24 години BABYU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYU змінився на +1,58% за останню годину, -17,86% за 24 години та на -14,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BabyUnicorn (BABYU)

Ринкова капіталізація $ 155,03K$ 155,03K $ 155,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 155,03K$ 155,03K $ 155,03K Циркуляційне постачання 999,84M 999,84M 999,84M Загальна пропозиція 999 843 407,961523 999 843 407,961523 999 843 407,961523

Поточна ринкова капіталізація BabyUnicorn — $ 155,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYU — 999,84M, зі загальною пропозицією 999843407.961523. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,03K.