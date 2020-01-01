Токеноміка BABYTRUMP (BABYTRUMP) Дізнайтеся ключову інформацію про BABYTRUMP (BABYTRUMP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BABYTRUMP (BABYTRUMP) The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape. Офіційний вебсайт: https://babytrumpeth.com Купити BABYTRUMP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BABYTRUMP (BABYTRUMP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BABYTRUMP (BABYTRUMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,30K $ 106,30K $ 106,30K Загальна пропозиція: $ 39,69M $ 39,69M $ 39,69M Циркуляційна пропозиція: $ 39,69M $ 39,69M $ 39,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,30K $ 106,30K $ 106,30K Історичний максимум: $ 0,350821 $ 0,350821 $ 0,350821 Історичний мінімум: $ 0,00150367 $ 0,00150367 $ 0,00150367 Поточна ціна: $ 0,00267794 $ 0,00267794 $ 0,00267794 Дізнайтеся більше про ціну BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Токеноміка BABYTRUMP (BABYTRUMP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BABYTRUMP (BABYTRUMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYTRUMP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYTRUMP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYTRUMP, досліджуйте ціну токена BABYTRUMP в реальному часі!

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