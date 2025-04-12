Сьогоднішня ціна BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Поточна ціна BABYTRUMP (BABYTRUMP) сьогодні становить 0.00200646 USD з ринковою капіталізацією $ 79.63K USD. Ціна BABYTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BABYTRUMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BABYTRUMP протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 39.69M USD

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