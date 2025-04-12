Ціна BABYTRUMP (BABYTRUMP)
Поточна ціна BABYTRUMP (BABYTRUMP) сьогодні становить 0.00200646 USD з ринковою капіталізацією $ 79.63K USD. Ціна BABYTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABYTRUMP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BABYTRUMP протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 39.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABYTRUMP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BABYTRUMP до USD становила $ -0.0005581223.
За останні 60 днів зміна ціни BABYTRUMP до USD становила $ -0.0010895539.
За останні 90 днів зміна ціни BABYTRUMP до USD становила $ -0.016490065423345737.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.56%
|30 днів
|$ -0.0005581223
|-27.81%
|60 днів
|$ -0.0010895539
|-54.30%
|90 днів
|$ -0.016490065423345737
|-89.15%
Останній аналіз цін BABYTRUMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.56%
-8.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.
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