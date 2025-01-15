Сьогоднішня ціна BabySOL (BABYSOL)

Поточна ціна BabySOL (BABYSOL) сьогодні становить 0.00375624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabySOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.55K USD

- зміна ціни BabySOL протягом дня — +15.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BABYSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BABYSOL.