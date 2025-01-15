Ціна BabySOL (BABYSOL)
Поточна ціна BabySOL (BABYSOL) сьогодні становить 0.00375624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabySOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.55K USD
- зміна ціни BabySOL протягом дня — +15.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabySOL до USD становила $ +0.00051166.
За останні 30 днів зміна ціни BabySOL до USD становила $ -0.0014829398.
За останні 60 днів зміна ціни BabySOL до USD становила $ -0.0020501201.
За останні 90 днів зміна ціни BabySOL до USD становила $ -0.004966669577091901.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051166
|+15.77%
|30 днів
|$ -0.0014829398
|-39.47%
|60 днів
|$ -0.0020501201
|-54.57%
|90 днів
|$ -0.004966669577091901
|-56.93%
Останній аналіз цін BabySOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+15.77%
-14.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What Is BabySOL (BABYSOL)? BabySol is a utility beverage token on the Solana blockchain, designed to mix consumables with the blockchain launched on the 22nd December 2023. BabySOL is a community-driven project, with no taxes or presale implemented. We have a decentralised store app where users will be able to buy our branded drinks from Q1 2024 onwards. The store includes the following features coming in: - The ability to buy our drinks using BABYSOL tokens - Oracles to fetch suitable beverage prices using the PYTH network - International shipping. Shipping abroad to almost any location Our beverages: - Comes in 4 flavors - Each can is labelled with a unique QR-code. Upon scanning the QR code, the user is given a gamified NFT ## How Many BABYSOL Coins Are There in Circulation? 69,420,000 ### Where Can I Buy BabySol token? BabySOL is available to buy on Raydium exchange, with several additional listings (including Jupiter and Orca) planned in the immediate future.
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