Ціна BabySmurf9000 (BS9000)
Поточна ціна BabySmurf9000 (BS9000) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BS9000 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabySmurf9000:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.49 USD
- зміна ціни BabySmurf9000 протягом дня — +6.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabySmurf9000 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabySmurf9000 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabySmurf9000 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabySmurf9000 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.91%
|30 днів
|$ 0
|+4.02%
|60 днів
|$ 0
|+30.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabySmurf9000: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.91%
-16.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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