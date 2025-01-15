Сьогоднішня ціна BabySmurf9000 (BS9000)

Поточна ціна BabySmurf9000 (BS9000) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BS9000 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabySmurf9000:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.49 USD

- зміна ціни BabySmurf9000 протягом дня — +6.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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