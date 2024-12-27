Сьогоднішня ціна BabyPOES (BABYPOES)

Поточна ціна BabyPOES (BABYPOES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 377.92K USD. Ціна BABYPOES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyPOES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.08K USD

- зміна ціни BabyPOES протягом дня — +0.84%

- циркуляційна пропозиція – 949.60M USD

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