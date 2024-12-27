Ціна BabyPOES (BABYPOES)
Поточна ціна BabyPOES (BABYPOES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 377.92K USD. Ціна BABYPOES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyPOES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.08K USD
- зміна ціни BabyPOES протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 949.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyPOES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyPOES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyPOES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyPOES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyPOES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.84%
-32.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token. We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem.
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