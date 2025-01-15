Сьогоднішня ціна Babypie Wrapped BTC (MBTC)

Поточна ціна Babypie Wrapped BTC (MBTC) сьогодні становить 96,550 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Babypie Wrapped BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD

- зміна ціни Babypie Wrapped BTC протягом дня — +5.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MBTC.