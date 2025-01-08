Ціна Babypepefi (BABYPEPE)
Поточна ціна Babypepefi (BABYPEPE) сьогодні становить 0.00709179 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Babypepefi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.27 USD
- зміна ціни Babypepefi протягом дня — -3.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Babypepefi до USD становила $ -0.000256481370283545.
За останні 30 днів зміна ціни Babypepefi до USD становила $ -0.0001920265.
За останні 60 днів зміна ціни Babypepefi до USD становила $ +0.0021823536.
За останні 90 днів зміна ціни Babypepefi до USD становила $ +0.002094703588338522.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000256481370283545
|-3.49%
|30 днів
|$ -0.0001920265
|-2.70%
|60 днів
|$ +0.0021823536
|+30.77%
|90 днів
|$ +0.002094703588338522
|+41.92%
Останній аналіз цін Babypepefi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-3.49%
+1.63%
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RM0.0318421371
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