Ціна BabyPepe (BABYPEPE)
Поточна ціна BabyPepe (BABYPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyPepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 899.28 USD
- зміна ціни BabyPepe протягом дня — -11.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyPepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyPepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyPepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyPepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.85%
|30 днів
|$ 0
|-27.21%
|60 днів
|$ 0
|-5.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyPepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-11.85%
-17.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? BabyPepe is the baby version of the most well known meme, Pepe. What makes your project unique? BabyPepe is the first babypepe token on eth. History of your project. Fair launched on april 17th, 2023, has been getting massive engagement organically with no heavy marketing. What’s next for your project? Continue to make fun memes, nonstop content. What can your token be used for? Just as a collectable meme for all to enjoy, no plans for utility. Babypepe is a pure meme.
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