Сьогоднішня ціна BabyMyro (BABYMYRO)

Поточна ціна BabyMyro (BABYMYRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYMYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyMyro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.50 USD

- зміна ціни BabyMyro протягом дня — +1.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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