Ціна BabyMooDeng (BABYDENG)
Поточна ціна BabyMooDeng (BABYDENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 313.70K USD. Ціна BABYDENG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyMooDeng:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.94K USD
- зміна ціни BabyMooDeng протягом дня — +4.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD
Отримуйте оновлення цін BABYDENG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BABYDENG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyMooDeng до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyMooDeng до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyMooDeng до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyMooDeng до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.32%
|30 днів
|$ 0
|-1.56%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyMooDeng: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.93%
+4.32%
+3.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BABYDENG до AUD
A$--
|1 BABYDENG до GBP
￡--
|1 BABYDENG до EUR
€--
|1 BABYDENG до USD
$--
|1 BABYDENG до MYR
RM--
|1 BABYDENG до TRY
₺--
|1 BABYDENG до JPY
¥--
|1 BABYDENG до RUB
₽--
|1 BABYDENG до INR
₹--
|1 BABYDENG до IDR
Rp--
|1 BABYDENG до PHP
₱--
|1 BABYDENG до EGP
￡E.--
|1 BABYDENG до BRL
R$--
|1 BABYDENG до CAD
C$--
|1 BABYDENG до BDT
৳--
|1 BABYDENG до NGN
₦--
|1 BABYDENG до UAH
₴--
|1 BABYDENG до VES
Bs--
|1 BABYDENG до PKR
Rs--
|1 BABYDENG до KZT
₸--
|1 BABYDENG до THB
฿--
|1 BABYDENG до TWD
NT$--
|1 BABYDENG до CHF
Fr--
|1 BABYDENG до HKD
HK$--
|1 BABYDENG до MAD
.د.م--