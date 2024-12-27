Сьогоднішня ціна BabyMooDeng (BABYDENG)

Поточна ціна BabyMooDeng (BABYDENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 313.70K USD. Ціна BABYDENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyMooDeng:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.94K USD

- зміна ціни BabyMooDeng протягом дня — +4.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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