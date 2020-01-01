Токеноміка BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Дізнайтеся ключову інформацію про BabyMarvin Inu (BABYMARVIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family! Офіційний вебсайт: https://babymarvin-f9c7.com/ Whitepaper: https://babymarvin-f9c7.com/wp.html Купити BABYMARVIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BabyMarvin Inu (BABYMARVIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,44K $ 17,44K $ 17,44K Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 17,44K $ 17,44K $ 17,44K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

Токеноміка BabyMarvin Inu (BABYMARVIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYMARVIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYMARVIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYMARVIN, досліджуйте ціну токена BABYMARVIN в реальному часі!

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