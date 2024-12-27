Ціна BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)
Поточна ціна BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.17K USD. Ціна BABYMARVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyMarvin Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.89 USD
- зміна ціни BabyMarvin Inu протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyMarvin Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyMarvin Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyMarvin Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyMarvin Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.08%
|30 днів
|$ 0
|-68.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyMarvin Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.08%
-38.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!
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