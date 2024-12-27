Сьогоднішня ціна BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

Поточна ціна BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 128.17K USD. Ціна BABYMARVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyMarvin Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.89 USD

- зміна ціни BabyMarvin Inu протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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