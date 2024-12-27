Ціна BABYLONG ($BABYLONG)
Поточна ціна BABYLONG ($BABYLONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.88K USD. Ціна $BABYLONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BABYLONG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.36 USD
- зміна ціни BABYLONG протягом дня — -0.34%
- циркуляційна пропозиція – 844.07B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BABYLONG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BABYLONG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BABYLONG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BABYLONG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.34%
|30 днів
|$ 0
|+1.36%
|60 днів
|$ 0
|-35.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BABYLONG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
-0.34%
+2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BABYLONG is HOLD & EARN TOKEN with unique tokenomic. Babylong serve as community-driven initiatives exploring unique features or tokenomics, improving DAO governance and transparency. Babylong also emphasizes a lighthearted and fun approach to cryptocurrency.
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