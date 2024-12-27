Сьогоднішня ціна BABYLONG ($BABYLONG)

Поточна ціна BABYLONG ($BABYLONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.88K USD. Ціна $BABYLONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BABYLONG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.36 USD

- зміна ціни BABYLONG протягом дня — -0.34%

- циркуляційна пропозиція – 844.07B USD

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