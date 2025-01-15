Сьогоднішня ціна BabyLofi (BABYLOFI)

Поточна ціна BabyLofi (BABYLOFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 163.13K USD. Ціна BABYLOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyLofi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.98K USD

- зміна ціни BabyLofi протягом дня — -27.71%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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