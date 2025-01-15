Ціна BabyLofi (BABYLOFI)
Поточна ціна BabyLofi (BABYLOFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 163.13K USD. Ціна BABYLOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyLofi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.98K USD
- зміна ціни BabyLofi протягом дня — -27.71%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyLofi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyLofi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyLofi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyLofi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-27.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyLofi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-27.71%
+26.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍
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