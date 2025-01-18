Ціна BabyKitty (BABYKITTY)
Поточна ціна BabyKitty (BABYKITTY) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYKITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyKitty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 294.78 USD
- зміна ціни BabyKitty протягом дня — -3.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyKitty до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyKitty до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни BabyKitty до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни BabyKitty до USD становила $ -0.00000000000000000004133468872178946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|-3.57%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|+4.58%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|+17.40%
|90 днів
|$ -0.00000000000000000004133468872178946
|-100.00%
Останній аналіз цін BabyKitty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-3.57%
+0.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BabyKitty's goal is to create the first MeMe token on BSC featuring Kitty. The vision is to get cryptocurrency players around the world not only to focus on Doge, but also Kitty, because Kitty is man's best friend! We will call on people around the world to pay attention to the rescue work of stray Kitty and contribute their own strength to this end! Charity will empower BabyKitty tokens!
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