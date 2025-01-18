Сьогоднішня ціна BabyKitty (BABYKITTY)

Поточна ціна BabyKitty (BABYKITTY) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYKITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyKitty:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 294.78 USD

- зміна ціни BabyKitty протягом дня — -3.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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