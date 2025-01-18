Ціна BabyFloki (BABYFLOKI)
Поточна ціна BabyFloki (BABYFLOKI) сьогодні становить 0.00024077 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYFLOKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyFloki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.26 USD
- зміна ціни BabyFloki протягом дня — -5.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BABYFLOKI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BABYFLOKI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyFloki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyFloki до USD становила $ -0.0000448086.
За останні 60 днів зміна ціни BabyFloki до USD становила $ -0.0000031926.
За останні 90 днів зміна ціни BabyFloki до USD становила $ +0.00003093922319366266.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.33%
|30 днів
|$ -0.0000448086
|-18.61%
|60 днів
|$ -0.0000031926
|-1.32%
|90 днів
|$ +0.00003093922319366266
|+14.74%
Останній аналіз цін BabyFloki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-5.33%
-13.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Floki is MEME token based on ETH
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BABYFLOKI до AUD
A$0.0003876397
|1 BABYFLOKI до GBP
￡0.0001974314
|1 BABYFLOKI до EUR
€0.0002335469
|1 BABYFLOKI до USD
$0.00024077
|1 BABYFLOKI до MYR
RM0.001083465
|1 BABYFLOKI до TRY
₺0.0085304811
|1 BABYFLOKI до JPY
¥0.0376371664
|1 BABYFLOKI до RUB
₽0.0246765173
|1 BABYFLOKI до INR
₹0.0208458666
|1 BABYFLOKI до IDR
Rp3.9470485488
|1 BABYFLOKI до PHP
₱0.0140970835
|1 BABYFLOKI до EGP
￡E.0.012134808
|1 BABYFLOKI до BRL
R$0.001468697
|1 BABYFLOKI до CAD
C$0.0003467088
|1 BABYFLOKI до BDT
৳0.029253555
|1 BABYFLOKI до NGN
₦0.3750305751
|1 BABYFLOKI до UAH
₴0.0101388247
|1 BABYFLOKI до VES
Bs0.01300158
|1 BABYFLOKI до PKR
Rs0.0671218606
|1 BABYFLOKI до KZT
₸0.1277959006
|1 BABYFLOKI до THB
฿0.0082800803
|1 BABYFLOKI до TWD
NT$0.0079189253
|1 BABYFLOKI до CHF
Fr0.0002191007
|1 BABYFLOKI до HKD
HK$0.0018731906
|1 BABYFLOKI до MAD
.د.م0.0024173308