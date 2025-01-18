Ціна BabyDojo (BABYDOJO)
Поточна ціна BabyDojo (BABYDOJO) сьогодні становить 0.00019425 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYDOJO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyDojo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.62K USD
- зміна ціни BabyDojo протягом дня — -29.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyDojo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyDojo до USD становила $ -0.0000975711.
За останні 60 днів зміна ціни BabyDojo до USD становила $ +0.0001548096.
За останні 90 днів зміна ціни BabyDojo до USD становила $ +0.00000023889661916683.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-29.10%
|30 днів
|$ -0.0000975711
|-50.22%
|60 днів
|$ +0.0001548096
|+79.70%
|90 днів
|$ +0.00000023889661916683
|+0.12%
Останній аналіз цін BabyDojo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-29.10%
-38.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The babyDOJO token is Dojoswap's non-meme memecoin. The first CW20-Reflection token, 8% taxes is used to buy DOJO to be distributed as dividends, 1% tax used to buy DOJO is burnt. Remaining 1% is used for automatic liquidity acquisition for babyDOJO.
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€0.0001884225
|1 BABYDOJO до USD
$0.00019425
|1 BABYDOJO до MYR
RM0.000874125
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₺0.0068822775
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¥0.03036516
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₽0.0199086825
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₹0.016818165
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Rp3.18442572
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