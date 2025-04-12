Сьогоднішня ціна babydogwifhat (BABYWIF)

Поточна ціна babydogwifhat (BABYWIF) сьогодні становить 0.00010014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності babydogwifhat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.48 USD

- зміна ціни babydogwifhat протягом дня — +5.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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