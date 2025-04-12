Ціна babydogwifhat (BABYWIF)
Поточна ціна babydogwifhat (BABYWIF) сьогодні становить 0.00010014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності babydogwifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.48 USD
- зміна ціни babydogwifhat протягом дня — +5.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни babydogwifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни babydogwifhat до USD становила $ +0.0000158922.
За останні 60 днів зміна ціни babydogwifhat до USD становила $ -0.0000324794.
За останні 90 днів зміна ціни babydogwifhat до USD становила $ -0.00018093841828817844.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.92%
|30 днів
|$ +0.0000158922
|+15.87%
|60 днів
|$ -0.0000324794
|-32.43%
|90 днів
|$ -0.00018093841828817844
|-64.37%
Останній аналіз цін babydogwifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.17%
+5.92%
-2.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Babywifhat is a unique crypto project inspired by the popular meme culture surrounding "Dogwifhat" and aims to bring the same playful vibes into the realm of decentralized finance (DeFi). The project leverages the community-driven ethos of crypto to create an engaging platform where participants can interact, trade, and express themselves through digital assets while embracing the camaraderie of "wif frens" (with friends). Objectives: To create a vibrant and inclusive community centered around the Babywifhat meme and its associated culture. To establish a decentralized platform for trading and exchanging digital assets, fostering a sense of ownership and participation among users. To promote creativity, collaboration, and friendship within the crypto space through engaging activities and initiatives.
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