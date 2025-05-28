Сьогоднішня ціна Babydog (BABYDOG)

Поточна ціна Babydog (BABYDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 699,38K USD. Ціна BABYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Babydog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Babydog протягом дня — -9,72%

- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD

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