Ціна Babydog (BABYDOG)
Поточна ціна Babydog (BABYDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 699,38K USD. Ціна BABYDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Babydog:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Babydog протягом дня — -9,72%
- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Babydog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Babydog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Babydog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Babydog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9,72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Babydog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10,65%
-9,72%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention Babydog 5.27 at BTC conference and more political events becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin!
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