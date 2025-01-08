Сьогоднішня ціна BabyCrash (BABYCRASH)

Поточна ціна BabyCrash (BABYCRASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYCRASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyCrash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.93 USD

- зміна ціни BabyCrash протягом дня — -11.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BABYCRASH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BABYCRASH.