Ціна BabyCrash (BABYCRASH)
Поточна ціна BabyCrash (BABYCRASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYCRASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyCrash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.93 USD
- зміна ціни BabyCrash протягом дня — -11.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyCrash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyCrash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyCrash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyCrash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.32%
|30 днів
|$ 0
|+37.11%
|60 днів
|$ 0
|+16.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyCrash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-11.32%
-3.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most famous baby on base Babycrash is a memecoin inspired by the iconic successes of crash, a trader renowned for his remarkable adaptability and achievements in both traditional and crypto markets. Crash first rose to fame in the stock market, sharing his strategies with the world on his youtube channel, crash trading, since august 28, 2020. His keen market insights led him to the crypto space, where he earned the nickname 'crash' after expertly shorting bitcoin at its peak of $69k and placing strategic longs at its bottom of $16k.
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