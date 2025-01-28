Ціна BabyCate (BABYCATE)
Поточна ціна BabyCate (BABYCATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.71K USD. Ціна BABYCATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyCate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.63K USD
- зміна ціни BabyCate протягом дня — -6.62%
- циркуляційна пропозиція – 690.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyCate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyCate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyCate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyCate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.62%
|30 днів
|$ 0
|-32.49%
|60 днів
|$ 0
|-57.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyCate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-6.62%
-14.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance. We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine. As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback.
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