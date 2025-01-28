Сьогоднішня ціна BabyCate (BABYCATE)

Поточна ціна BabyCate (BABYCATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.71K USD. Ціна BABYCATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyCate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.63K USD

- зміна ціни BabyCate протягом дня — -6.62%

- циркуляційна пропозиція – 690.00B USD

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