Ціна BabyBuilder (BBOB)
Поточна ціна BabyBuilder (BBOB) сьогодні становить 0,00040545 USD з ринковою капіталізацією $ 405,96K USD. Ціна BBOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyBuilder:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BabyBuilder протягом дня — -4,40%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyBuilder до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyBuilder до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyBuilder до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyBuilder до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyBuilder: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,36%
-4,40%
-34,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Builder ($BBOB) is a community-driven project launched on BNB Chain, inspired by the success of $BOB. Its purpose is to unite a growing community around the concept of continuous building — symbolizing growth, early-stage innovation, and long-term vision. $BBOB aims to develop real utility through marketing momentum, community engagement, and future integrations with DeFi, NFTs, and gamified features. It represents the beginning of a larger ecosystem, emphasizing organic growth and strategic expansion.
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