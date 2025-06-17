Сьогоднішня ціна BabyBuilder (BBOB)

Поточна ціна BabyBuilder (BBOB) сьогодні становить 0,00040545 USD з ринковою капіталізацією $ 405,96K USD. Ціна BBOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BabyBuilder:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BabyBuilder протягом дня — -4,40%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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