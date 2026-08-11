Сьогоднішня ціна BabyBoomToken

Поточна ціна BabyBoomToken (BBT) сьогодні становить $ 0.04410705, зі зміною 2.57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BBT до USD становить $ 0.04410705 за BBT.

BabyBoomToken наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7,573,897, з циркуляційною пропозицією у 171.72M BBT. Протягом останніх 24 годин BBT торгувався між $ 0.04145168 (мінімум) та $ 0.04527694 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.939659, тоді як історичний мінімум — $ 0.03608602.

У короткостроковій динаміці BBT змінився на +1.71% за останню годину та на -3.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 76.73K.

Ринкова інформація щодо BabyBoomToken (BBT)

Ринкова капіталізація $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M Обсяг (за 24 год) $ 76.73K$ 76.73K $ 76.73K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44.11M$ 44.11M $ 44.11M Циркуляційне постачання 171.72M 171.72M 171.72M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BabyBoomToken — $ 7.57M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 76.73K. Циркуляційна пропозиція BBT — 171.72M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44.11M.