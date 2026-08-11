Сьогоднішня ціна BabyBonk

Поточна ціна BabyBonk (BABYBONK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BABYBONK до USD становить $ 0 за BABYBONK.

BabyBonk наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 868,202, з циркуляційною пропозицією у 360.75B BABYBONK. Протягом останніх 24 годин BABYBONK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BABYBONK змінився на -0.34% за останню годину та на +29.14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BabyBonk (BABYBONK)

Ринкова капіталізація $ 868.20K$ 868.20K $ 868.20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Циркуляційне постачання 360.75B 360.75B 360.75B Загальна пропозиція 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BabyBonk — $ 868.20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYBONK — 360.75B, зі загальною пропозицією 360750000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.01M.