Ціна BabyBNBTiger (BABYBNBTIG)
Поточна ціна BabyBNBTiger (BABYBNBTIG) сьогодні становить 0.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYBNBTIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyBNBTiger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85K USD
- зміна ціни BabyBNBTiger протягом дня — -4.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyBNBTiger до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyBNBTiger до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни BabyBNBTiger до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни BabyBNBTiger до USD становила $ -0.00000000000000000015243751378327919.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|-4.58%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|-13.20%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|-15.72%
|90 днів
|$ -0.00000000000000000015243751378327919
|-100.00%
Останній аналіз цін BabyBNBTiger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-4.58%
+1.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BabyBNBTiger is the king of beasts. He is a symbol of victory and strength. A small tiger cub with a big heart, brave and strong, kind and merciless. Bears fear him, and bulls love and respect him. He came to conquer scam, disappointments and losses. Everyone who follows him will gain financial wellbeing and prosperity. His older brother $BNBTiger managed to surprise everyone and rose in price an incredible 2243772%. Our little one will be able to repeat the success of his predecessor, so don't miss out on the golden opportunity to make a lot of X. The total number of 10.000.000.000.000.000.000.000.000 tokens, we will destroy 50%! Let's start from scratch and remove zeros. Let's make a record together!
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