Ціна BabyAkita (BABYAKITA)
Поточна ціна BabyAkita (BABYAKITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BABYAKITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BabyAkita:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.73 USD
- зміна ціни BabyAkita протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BabyAkita до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BabyAkita до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BabyAkita до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BabyAkita до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.10%
|30 днів
|$ 0
|-4.19%
|60 днів
|$ 0
|+25.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BabyAkita: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.10%
+2.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Akita is a pioneering decentralized autonomous organization (DAO) within the vibrant BabyAkita community, playing a crucial role in shaping the future trajectory of the ecosystem. With a commitment to decentralization, Baby Akita empowers its community members to actively participate in decision-making processes, fostering a collaborative environment that drives the evolution of the entire ecosystem.
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