Сьогоднішня ціна Baby Zeek (KITTEN)

Поточна ціна Baby Zeek (KITTEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.79K USD. Ціна KITTEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Baby Zeek:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.25 USD

- зміна ціни Baby Zeek протягом дня — -9.36%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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