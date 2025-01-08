Ціна Baby Zeek (KITTEN)
Поточна ціна Baby Zeek (KITTEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.79K USD. Ціна KITTEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Baby Zeek:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.25 USD
- зміна ціни Baby Zeek протягом дня — -9.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby Zeek до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby Zeek до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby Zeek до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby Zeek до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.36%
|30 днів
|$ 0
|-33.65%
|60 днів
|$ 0
|-21.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Baby Zeek: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-9.36%
-3.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Baby Zeek Coin is the kitten of the zkSync brand. A community meme coin that is the mascot is a cat named Zeek - we are his kitten.
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