Токеноміка Baby X (BABYX) Дізнайтеся ключову інформацію про Baby X (BABYX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Baby X (BABYX) Welcome to the world of Baby X, where innovation meets humor in the realm of cryptocurrency. Inspired by the visionary Elon Musk and his son, Baby X ($BABYX) is not just any meme coin; it's a revolution in the making. At its core, Baby X aims to redefine the boundaries of what a meme coin can achieve. We believe that laughter and technology go hand in hand, and through this project, we seek to create a vibrant community that thrives on both. Our mission is to bring joy, innovation, and financial empowerment to all those who join us on this exciting journey. But what sets Baby X apart from the rest? It's the perfect blend of cutting-edge technology and a sense of humor that will leave you in stitches. Our team of brilliant minds has meticulously crafted a token that not only brings a smile to your face but also offers a secure and efficient platform for transactions. With Baby X, we introduce a unique ecosystem that encourages creativity and rewards community engagement. Holders of $BABYX will have exclusive access to a meme marketplace, where they can buy, sell, and trade the most hilarious and iconic memes. Imagine owning a piece of internet history while also benefiting from the potential growth of the token. But that's not all. We understand the importance of giving back to the community that supports us. A percentage of every transaction will be allocated to charitable causes, ensuring that our impact extends beyond the realm of cryptocurrency. Together, we can make a difference while having a good laugh. Join us on this extraordinary adventure as we redefine the meme coin landscape. Baby X is not just a token; it's a movement that celebrates the fusion of technology and humor. Together, we will build a community that thrives on laughter, innovation, and financial empowerment. Get ready to embrace the future of meme coins with Baby X ($BABYX). Let's revolutionize the world, one meme at a time! Офіційний вебсайт: https://babyx.club/ Купити BABYX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Baby X (BABYX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Baby X (BABYX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 4 218 000,00T $ 4 218 000,00T $ 4 218 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 24,12K $ 24,12K $ 24,12K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,000000000000005718 $ 0,000000000000005718 $ 0,000000000000005718 Дізнайтеся більше про ціну Baby X (BABYX)

Токеноміка Baby X (BABYX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Baby X (BABYX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BABYX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BABYX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BABYX, досліджуйте ціну токена BABYX в реальному часі!

Прогноз ціни BABYX Хочете знати, куди рухається BABYX? Наша сторінка прогнозу ціни BABYX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BABYX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!