Актуальна ціна Baby World Liberty Financial сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BABYWLFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BABYWLFI на MEXC вже зараз.

Докладніше про BABYWLFI

Інформація про ціну BABYWLFI

Офіційний вебсайт BABYWLFI

Токеноміка BABYWLFI

Прогноз ціни BABYWLFI

Ціна Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BABYWLFI до USD:

--
----
+4.80%1D
Графік ціни Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:20:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

+4.83%

-56.69%

-56.69%

Актуальна ціна Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) становить --. За останні 24 години BABYWLFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYWLFI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYWLFI змінився на +0.64% за останню годину, +4.83% за 24 години та на -56.69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

$ 102.15K
$ 102.15K$ 102.15K

--
----

$ 102.15K
$ 102.15K$ 102.15K

90.00B
90.00B 90.00B

90,000,000,000.0
90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby World Liberty Financial — $ 102.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYWLFI — 90.00B, зі загальною пропозицією 90000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102.15K.

Історія ціни Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Baby World Liberty Financial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Baby World Liberty Financial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Baby World Liberty Financial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Baby World Liberty Financial до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4.83%
30 днів$ 0-26.27%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Baby World Liberty Financial (USD)

Скільки коштуватиме Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Baby World Liberty Financial.

Перегляньте прогноз ціни Baby World Liberty Financial вже зараз!

BABYWLFI до місцевих валют

Токеноміка Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Розуміння токеноміки Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BABYWLFI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Скільки сьогодні коштує Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)?
Актуальна ціна BABYWLFI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BABYWLFI до USD?
Поточна ціна BABYWLFI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Baby World Liberty Financial?
Ринкова капіталізація BABYWLFI — $ 102.15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BABYWLFI?
Циркуляційна пропозиція BABYWLFI — 90.00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BABYWLFI?
BABYWLFI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BABYWLFI?
Історична мінімальна ціна BABYWLFI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BABYWLFI?
Актуальний обсяг торгівлі BABYWLFI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BABYWLFI цього року?
BABYWLFI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BABYWLFI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:20:08 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.