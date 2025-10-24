Інформація щодо ціни Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.64% Зміна ціни (1 дн.) +4.83% Зміна ціни (за 7 дн.) -56.69% Зміна ціни (за 7 дн.) -56.69%

Актуальна ціна Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) становить --. За останні 24 години BABYWLFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BABYWLFI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BABYWLFI змінився на +0.64% за останню годину, +4.83% за 24 години та на -56.69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Ринкова капіталізація $ 102.15K$ 102.15K $ 102.15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102.15K$ 102.15K $ 102.15K Циркуляційне постачання 90.00B 90.00B 90.00B Загальна пропозиція 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Baby World Liberty Financial — $ 102.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BABYWLFI — 90.00B, зі загальною пропозицією 90000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102.15K.